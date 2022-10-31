Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

В ночь на вторник, 1 ноября, в Москве возможна гололедица. Температура воздуха будет то отрицательная, то положительная. В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Тем, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, от поездок на личном транспорте лучше воздержаться.

Китайский автопроизводитель Skywell начнет уже в этом году продавать в России свои электромобили.

В компании заявили, что дилерская сеть почти готова к открытию. Пока в нее войдут 20 салонов в 16 городах-миллионниках. В планах открыть до 30 дилерских центров по всей стране. Россиянам предложат электрокроссовер ЕТ-5. Машина способна проехать на одном заряде до 400 километров.

Россия примет собственные меры по контролю судов с зерном в Черном море. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Сухогрузы, пущенные без согласования с Москвой, могут подвергаться досмотру.

Украинская сторона своими действиями шла к срыву зерновой сделки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, зерновая сделка приобретает рискованный характер и вряд ли реализуема из-за невозможности обеспечить безопасность судоходства.

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации завершены. Об этом сообщили в Минобороны. Прекращается подготовка и вручение повесток. А участки, штабы оповещения и пункты сбора будут освобождены. Военкоматы вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных сил будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Центр Донецка вновь подвергся обстрелам со стороны Украины. По словам мэра города, зафиксировано до семи ударов по жилым домам. Их наносят из артиллерии калибра НАТО. Под огнем оказались четыре района Донецка. Известно, что один из выпущенных снарядов упал рядом с домом правительства. В результате был поврежден газопровод в центре города. Без электричества в Донецке в результате обстрелов остались 2,5 тысячи семей. В некоторых жилых домах после попадания снаряда начались пожары.

Российские Вооруженные силы высокоточным оружием большой дальности поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В результате новой волны ударов в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов.

Суд арестовал на 11 суток новосибирского депутата, который на машине сбил шестилетнего мальчика и уехал с места аварии. Мужчина признал вину, сообщили в прокуратуре. Речь пока идет об административном деле по статье "Оставление водителем места ДТП". Против депутата возбудили также уголовное дело. По данным следствия, мужчина на своей иномарке ехал по двору на большой скорости и сбил ребенка. Водитель вышел из машины, осмотрел ребенка, а затем вернулся за руль и скрылся. Скорую вызвали прохожие. Мальчик сейчас в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Памятник Минину и Пожарскому снова можно увидеть на Красной площади. Комплексная реставрация объекта завершена. С монумента уже сняли строительные леса. По словам специалистов, это был сложнейший проект. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

