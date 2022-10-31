В Москве в ночь на 1 ноября возможна гололедица – синоптики

Синоптики заявили, что в столице в ночь на 1 ноября возможна гололедица. Температура воздуха будет сначала отрицательной, а потом положительной.

В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в столице сохраняется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Москвичей просят быть осторожнее, не укрываться и не парковать автомобили вблизи деревьев.

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