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19:15

Общество

В Москве в ночь на 1 ноября возможна гололедица – синоптики

В Москве в ночь на 1 ноября возможна гололедица – синоптики

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Синоптики заявили, что в столице в ночь на 1 ноября возможна гололедица. Температура воздуха будет сначала отрицательной, а потом положительной.

В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в столице сохраняется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Москвичей просят быть осторожнее, не укрываться и не парковать автомобили вблизи деревьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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