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Общество

В Подмосковье прибыла первая группа белгородцев, эвакуированных из приграничных районов

В Подмосковье прибыла первая группа белгородцев, эвакуированных из приграничных районов

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В Подмосковье переехали около 400 жителей Белгородской области. В основном это женщины и дети из районов, которые регулярно подвергаются обстрелам.

Людей разместили в специальных пунктах на базе детских лагерей в Подольске, Щелкове и Клину. Для каждой семьи выделили отдельный номер, организовали бесплатное пятиразовое питание.

Как привыкают к новым условиям переселенцы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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