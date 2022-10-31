В Подмосковье прибыла первая группа белгородцев, эвакуированных из приграничных районов

В Подмосковье переехали около 400 жителей Белгородской области. В основном это женщины и дети из районов, которые регулярно подвергаются обстрелам.

Людей разместили в специальных пунктах на базе детских лагерей в Подольске, Щелкове и Клину. Для каждой семьи выделили отдельный номер, организовали бесплатное пятиразовое питание.

Как привыкают к новым условиям переселенцы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.