Новости часа: в Москве начали проводить противогололедную обработку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в данный момент проводят противогололедную обработку. Власти города рекомендовали не выезжать на улицы на летней резине.

Турция и ООН возобновляют инспекции судов по зерновой сделки после приостановки участия РФ. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на представителя организации.

1 ноября введут зимний скоростной режим на участке трассы М11 в Подмосковье. Об этом заявил "Автодор".