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Новости

12:45

Политика

Новости часа: в Москве начали проводить противогололедную обработку

Новости часа: в Москве начали проводить противогололедную обработку

Столичных автомобилистов призвали сменить летнюю резину

Москвичи показали кадры снега и гололеда в столице

Новости часа: снегопад в Москве привел к заторам и задержкам авиарейсов

"Утро": москвичам рассказали о погоде 31 октября

Акция "День без турникетов" начнется в столице 1 ноября

Минпромторг предложил эксперимент по исключению продажи "просрочки" в рознице

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 31 октября

Москвичам напомнили о режиме работы в начале ноября

Москвичи поделились кадрами первого снега

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в данный момент проводят противогололедную обработку. Власти города рекомендовали не выезжать на улицы на летней резине.

Турция и ООН возобновляют инспекции судов по зерновой сделки после приостановки участия РФ. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на представителя организации.

1 ноября введут зимний скоростной режим на участке трассы М11 в Подмосковье. Об этом заявил "Автодор".

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