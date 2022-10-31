Столичных автомобилистов призвали сменить летнюю резину

В столичных аэропортах отменили и задержали десятки рейсов из-за непогоды. В городе выпал первый снег и образовался снежный покров.

Из-за ветра и гололедицы синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Дептранс столицы посоветовал водителям быть внимательнее на дорогах, к настоящему моменту произошел ряд аварий. Также автовладельцам посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю.

Какая обстановка в данный момент в шиномонтажных мастерских? Есть ли очереди, и не выросли ли цены с прошлого сезона? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.