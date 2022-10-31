Акция "День без турникетов" начнется в столице 1 ноября

1 ноября в столице стартует акция "День без турникетов". В городе запланировано около 50 мероприятий. Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, на этот раз их посвятили интерьеру и дизайну.

До 6 ноября москвичи смогут побывать на производстве мебели и принять участие в различных мастер-классах по созданию декора. Кроме того, будут отдельные встречи для детей и подростков. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.