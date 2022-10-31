Минпромторг предложил эксперимент по исключению продажи "просрочки" в рознице

Минпромторг намерен защитить покупателей от просрочки, в этом должна помочь система маркировки. Эксперимент планируют начать в декабре.

Идея в том, что товар с истекшим сроком годности не будет пробиваться на кассе. Однако систему пока протестируют на определенных категориях товаров.

В список вошли минеральная и газированная вода, молочные продукты, пиво, сидр, сигары и сигареты, а также табак и смеси для кальянов. Итоги подведут в конце лета 2023 года.

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