10:00Общество
Минпромторг предложил эксперимент по исключению продажи "просрочки" в рознице
Минпромторг намерен защитить покупателей от просрочки, в этом должна помочь система маркировки. Эксперимент планируют начать в декабре.
Идея в том, что товар с истекшим сроком годности не будет пробиваться на кассе. Однако систему пока протестируют на определенных категориях товаров.
В список вошли минеральная и газированная вода, молочные продукты, пиво, сидр, сигары и сигареты, а также табак и смеси для кальянов. Итоги подведут в конце лета 2023 года.
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