Семейный праздник "Три спаса на пасеке" прошел в Измайлове. В прогромму вошли игры, конкурсы, викторины и мастер-классы. Там же участники собрали и отправили партию гуманитарной помощи пчеловодам из Донбасса.

По словам кандидата в депутаты Мосгордумы Вячеслава Арбузова, такие встречи важны для сохранения культурного наследия. Кроме того, они не только символизируют завершение лета и начало осени, но имеют и большой духовный смысл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.