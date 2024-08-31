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31 августа, 15:15

Общество

Врачи рассказали как сохранить здоровье детей в новом учебном году

Врачи рассказали как сохранить здоровье детей в новом учебном году

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Москва 24 предлагает вспомнить о самых ярких моментах уходящего лета

Врачи разных специальностей во главе с главным педиатром столицы рассказали в Гостином дворе, как сохранить здоровье детей в новом учебном году. Там находится одна из площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". О сегодняшней программе на площадке расскажет Алена Суббота. Она выходит в прямой эфир через телепорт. Это эксклюзивная разработка нашего телеканала, экраны установлены на всех флагманских площадках "Территории будущего".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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