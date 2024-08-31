Врачи рассказали как сохранить здоровье детей в новом учебном году

Врачи разных специальностей во главе с главным педиатром столицы рассказали в Гостином дворе, как сохранить здоровье детей в новом учебном году. Там находится одна из площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". О сегодняшней программе на площадке расскажет Алена Суббота. Она выходит в прямой эфир через телепорт. Это эксклюзивная разработка нашего телеканала, экраны установлены на всех флагманских площадках "Территории будущего".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.