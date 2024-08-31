Москвичи делятся самыми яркими моментами уходящего лета

Москва 24 предлагает вспомнить о самых ярких моментах уходящего лета. Телезрители могут прислать самые запомнившиеся фотографии и видео, которые они сделали за последние три месяца. Лучшие из лучших покажут в прямом эфире и вручат призы – карту "Тройка" со специальным дизайном от департамента транспорта и мерч телеканала.

Телезрительница Ольга летом побывала на Азовском и Черном морях, и не только загорала. Отдых получился активным – она попала на фестиваль красок, отправилась на морскую рыбалку и покаталась на банане.