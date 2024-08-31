Температура до 27 градусов ожидается в Москве днем 31 августа

Жителей и гостей Москвы ожидает температура до 27 градусов днем 31 августа, ближе к вечеру столбики термометров опустят свой показатель до 24 градусов, а ночью значения составят до 15 градусов.

Атмосферное давление прогнозируется на уровне 750 миллиметров ртутного столба. Врачи советуют внимательнее отнестись к своему здоровью, меньше времени проводить на солнце и пить больше воды.

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