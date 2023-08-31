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31 августа, 15:45

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

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На улице Яблочкова в Москве продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Внутри все организовано по принципу офисов госуслуг: в одном месте можно пройти и собеседование, и медосмотр. После того, как все процедуры по оформлению пройдены, военные отправляются к месту службы.

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу.

"Надо, чтобы люди хорошо и мирно жили", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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