На улице Яблочкова в Москве продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Внутри все организовано по принципу офисов госуслуг: в одном месте можно пройти и собеседование, и медосмотр. После того, как все процедуры по оформлению пройдены, военные отправляются к месту службы.

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу.

"Надо, чтобы люди хорошо и мирно жили", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.