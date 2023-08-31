Жителям столицы сообщили об обстановке на цветочных рынках Москвы перед Днем знаний

До 1 сентября остался один день. Москвичи делают последние покупки к школе, например, выбирают букет для учителя.

В преддверии нового учебного года заторы на дорогах могут вырасти до 8 баллов. Возможны локальные затруднения движения вблизи крупных ТЦ, а также у цветочных рынков.По данным аналитиков ЦОДД, к середине сентября число автомобилей вырастет от 3 до 7%.

Сколько стоит собрать школьника в этом году? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.