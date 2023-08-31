В РФ предложили разрешить тратить маткапитал на лечение ребенка

В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на лечение ребенка. Как пишут "Известия", инициатива принадлежит первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

Она отметила, что из-за необходимости проведения дорогостоящей хирургической операции, родители часто вынуждены осуществлять сбор денег. По словам депутата, в 77 регионах уже действует система выплат на лечение из семейного капитала и эта практика является эффективным способом поддержки семей с детьми.

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