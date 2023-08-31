Будущие контрактники рассказали о своем намерении защищать Родину

На улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Записаться лучше заранее, например, по телефону горячей линии 117 или портале mos.ru. С собой нужно взять паспорт, военный билет, документы об образовании, а также свидетельства о браке и рождении детей, если есть. Сам центр организован по принципу офисов госуслуг.

"У родителей дом находится в четырех километрах от границы. Там каждый день с утра до ночи обстреливают. Вот, решил пойти", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.