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31 августа, 12:00

Общество

Будущие контрактники рассказали о своем намерении защищать Родину

Будущие контрактники рассказали о своем намерении защищать Родину

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На улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Записаться лучше заранее, например, по телефону горячей линии 117 или портале mos.ru. С собой нужно взять паспорт, военный билет, документы об образовании, а также свидетельства о браке и рождении детей, если есть. Сам центр организован по принципу офисов госуслуг.

"У родителей дом находится в четырех километрах от границы. Там каждый день с утра до ночи обстреливают. Вот, решил пойти", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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