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31 августа, 07:45

Общество

Правительство РФ определит список признаков заброшенного дачного участка

Правительство РФ определит список признаков заброшенного дачного участка

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Заброшенные дачи могут начать изымать у владельцев. Дело в том, что процедура изъятия дачи существует, однако понятие брошенной территории в законодательстве не уточняется. Теперь в правительстве РФ определят список признаков неиспользуемого дачного участка.

Среди признаков выделяют следующее: территория захламлена более чем наполовину, участок зарос сорняками, которые не косятся в течение года, а разрушенные капитальные строения не восстанавливаются более пяти лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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