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31 августа, 11:30

Общество

Московские первоклассники смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге 1 сентября

Московские первоклассники смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге 1 сентября

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Московские первоклассники смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге на Воробьевых горах в течение 1 сентября. При этом каждый ребенок может провести с собой одного из родителей. Акция приурочена к Дню знаний.

Также школьники смогут бесплатно посетить Музей детства и смотровую площадку в Центральном детском магазине на "Лубянке". На кассе нужно будет показать профиль в приложении "Дневник МЭШ" или предъявить паспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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