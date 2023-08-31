Московские первоклассники смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге 1 сентября

Московские первоклассники смогут бесплатно прокатиться на канатной дороге на Воробьевых горах в течение 1 сентября. При этом каждый ребенок может провести с собой одного из родителей. Акция приурочена к Дню знаний.

Также школьники смогут бесплатно посетить Музей детства и смотровую площадку в Центральном детском магазине на "Лубянке". На кассе нужно будет показать профиль в приложении "Дневник МЭШ" или предъявить паспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.