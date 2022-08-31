Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, ситуация на рынке труда в РФ остается стабильной, сообщает Минэкономразвития.

Сколковский институт начал тестировать абитуриентов с помощью российского аналога TOEFL и IELTS.

Эстония планирует запретить въезд россиянам в ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

