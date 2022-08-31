Каждый пятый школьник не планирует дарить цветы учителям на 1 сентября – опрос

Каждый пятый школьник не планирует дарить цветы учителям на 1 сентября. Однако большинство не отказываются от традиции, следует из соцопроса.

Отмечается, что популярны на сегодняшний день хризантемы, ромашки, розы, гладиолусы и астры. При этом, по данным опроса, покупать цветы многие предпочитают 31 августа. А другие находят для этого время утром 1 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

