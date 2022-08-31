Новости последнего часа: в Москве не потеплеет после резкого похолодания 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве не потеплеет после резкого похолодания 1 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Под Оренбургом природный пожар подступил к экопарку. Об этом заявили в МЧС.

Кипр приостановил требование об обязательном ношении защитных масок в помещениях. Об этом сообщили власти страны.