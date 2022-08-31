В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра

В столице объявили повышенный уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Порывы обещают до 17 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре.

В городе резко похолодало – воздух прогрелся всего до 19 градусов, 1 сентября будет еще прохладнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.