Московские ТЦ заполнили посетители, отложившие подготовку к школе на 31 августа

Торговые центры заполнены родителями, которые отложили подготовку к школе на последний момент. Они скупают одежду, канцелярию и другие необходимые вещи. На полках – в основном товары отечественного производства.

Довольны ли покупатели качеством? И что в этом году в моде у школьников? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.