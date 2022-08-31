Ученики не смогут пользоваться телефонами на уроках с 1 сентября

С нового учебного года школьники не смогут пользоваться смартфонами на уроках. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Мобильники во время занятий запретили из-за новых санитарных правил. Также школьники будут меньше отвлекаться, а значит, лучше усваивать материал. Связаться с родителями из школы можно на перемене. Министр просвещения прокомментировал это решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.