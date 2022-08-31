С нового учебного года школьникам запретили пользоваться смартфонами на уроках. Об этом объявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Общаться в соцсети, поговорить с родителями, проверить новости учащиеся смогут на перемене. Эксперты прокомментировали это решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.