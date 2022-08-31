Новости часа: Минпросвещения не планирует отменять изучение языков "недружественных стран"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Отменять изучение языков "недружественных стран" в РФ не планируют Минпросвещения.

Крупный лесной пожар в Южском районе Ивановской области потушен. Об этом сообщили в МЧС.

Около девяти тысяч человек набрали в корпус наблюдателей Общественного штаба на выборах в Москве. Об этом рассказали в ЦИК.