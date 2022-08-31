Жителей столицы предупредили о порывистом ветре

В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. 31 августа в течение дня будет идти дождь.

В городе резко похолодало всего за одну ночь. Температура установилась на отметке 19 градусов. 1 сентября значения еще понизятся. Максимум днем будет 14 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.