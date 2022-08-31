Московские ТЦ заполнены покупателями, отложившими подготовку к школе на последний момент

Торговые центры заполнены покупателями, отложившими подготовку к школе на последний момент. Родители скупают одежду, канцелярию и другие школьные принадлежности. На полках – в основном товары отечественного производства.

Сказался ли на ассортименте уход западных брендов? Какие товары предлагают отечественные производители? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.