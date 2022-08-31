Ажиотаж будет в московских ТЦ 31 августа

В столичных ТЦ будет ажиотаж 31 августа. Родители спешат закупить все необходимое к 1 сентября. Как показали опросы, в 2022 году в среднем сборы ребенка в школу обходятся москвичам в 20 тысяч рублей.

Какие товары предлагают отечественные производители? Что в 2022 году в моде у школьников? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.