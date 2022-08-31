Новости часа: Минпросвещения РФ запретило мобильные телефоны на уроках в школах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Использование мобильных телефонов на уроках с этого года недопустимо, заявили в Минпросвещения РФ

Команда МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС. РФ сделает все, чтобы поездка прошла успешно, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн выступил против полного запрета на выдачу виз для россиян.