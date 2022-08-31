Цветы ко Дню знаний обойдутся дороже в 2022 году

Цветы ко Дню знаний в 2022 году обойдутся дороже. Средний чек на букет в Москве составляет примерно 3 300 рублей. Эти данные приводят аналитики рынка. В прошлом году было на 500 рублей дешевле.

Что влияет на ценообразование? Откуда едут цветы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.