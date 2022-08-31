Синоптики рассказали о погоде 31 августа в Москве

В столице 31 августа сменилась погода. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

На улице Люблинской на небе много облаков, а солнца уже не видно. Плотные тучи затянули небо над Рязанским проспектом. Синоптики обещают в столице дожди и сильный ветер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.