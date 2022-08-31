Дорогу под сливочным соусом показали в американском штате Теннесси. Там в пригороде Мемфиса на магистрали попал в аварию большегруз, который перевозил соус Альфредо. В результате тонны заправки вылились на проезжую часть.

Чтобы машины не попали в аварию на скользкой дороге, полиция организовала проезд транспорта по дополнительной полосе.