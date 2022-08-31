Роспотребнадзор предупредил о росте числа случаев коронавируса среди детей. Болезнь проходит в легкой форме или вообще без симптомов. Но ограничения в школах уже ввели.

Как повлияет ковид на учебный процесс в 2022 году? И не отменят ли линейки 1 сентября? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.