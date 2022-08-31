В Краснодарском крае охранник угрожал отдыхающим пистолетом. Стычка произошла из-за шлагбаума. Семья хотела пройти на пляж Шепси, минуя ограждение. Навстречу им вышел мужчина и потребовал покинуть территорию. Отец семейства пытался отстоять свою точку зрения словами, но в ответ получил удары кулаками и даже дубинкой. Потеряв ее, охранник достал еще и пистолет.

Драка происходила на глазах у детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.