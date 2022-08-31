Россиянам рассказали, когда лучше идти в отпуск в 2023 году – в марте, августе или октябре. Так считают эксперты. Именно в этих месяцах больше всего рабочих дней, а значит и оплата при 40-часовой неделе будет выше.

Расчеты сделали на основе утвержденного кабмином календаря праздников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.