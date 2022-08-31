Специалисты рассказали, почему водители маршруток порой не принимают безналичную оплату

Водитель не только отказался брать оплату по карте, но еще и нахамил. Видео, как водитель подмосковного автобуса требует платить наличными, вызвало бурю обсуждений в соцсетях.

Транспорт обслуживает жителей районов Некрасовка, Марьино и проезжает через Люберцы. Почему водитель отказывается возить по безналу? Ведь, как выяснилось, случай не единичный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.