Синоптик рассказал о погоде в столице 1 сентября

В преддверии 1 сентября столица заметно оживилась. На столичные заторы, кроме количества машин, дорожных работ и ДТП, влияет также и погода. Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что в городе ожидаются осадки.

"1 сентября начнутся дожди. Сомкнутся облака, будут и грозы, но и главное – никакой климатической нормы. С 1 сентября начнется похолодание до выходных", – сообщил Поповнин.

Он отметил, что +18 – это только начало похолодания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.