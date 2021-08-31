Москвичам рассказали, как пройдет День знаний в городе

Учеников школ Москвы не обяжут сдавать ПЦР-тесты перед новым учебным годом. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Причем это касается не только школ, но и детских садов, а также техникумов. При этом детей с признаками ОРВИ в образовательные учреждения не допустят.

Как пройдет 1 сентября в Москве? Будут ли проходить в школах торжественные линейки? И нужно ли будет носить защитные маски?

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