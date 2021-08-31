В Москве выявлено 1 162 новых случая COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 162 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 1 914 человек человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 758 человек, выписали при этом 1 482 пациента.

За минувшие сутки в России выявили 17 813 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% случаев проходят без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 6 918 965 случаев коронавирусной инфекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.