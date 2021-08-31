Начальникам запретили сдвигать рабочий день без согласия работников

Начальники не могут сдвигать рабочий график в приказном порядке. Так решил Кассационный суд. То есть подчиненных в "жаворонки" или "совы" просто так не переведешь.

Смена расписания без согласия работника считается принудительным трудом. Если график надо поменять, а сотрудник не соглашается, его должны не попросить уйти с работы, а предложить другую должность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.