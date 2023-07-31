С 1 августа в РФ вступят в силу ряд новых законов

С 1 августа в России вступают в силу новые законодательные акты, в частности появится третья форма национальной валюты – цифровой рубль. Его можно будет использовать через специальное приложение наряду с бумажными и безналичными рублями, но пока это будет экспериментом.

Также с августа повысится утилизационный сбор на ввозимые в страну автомобили. Индексация коснется импорта новых машин и машин с пробегом юридическими лицами. Водители также заметят изменения, так как в результате этого цены на иномарки могут вырасти.

Кроме того, появится новая форма повестки из военкомата – электронная. Обычное извещение продублируют в личном кабинете призывника на портале госуслуг. В документе теперь будут дата и время когда нужно прибыть в военкомат, а также номер Указа президента РФ о мобилизации.

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