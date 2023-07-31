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Новости

31 июля, 22:00

Общество

Новости часа: в ВОЗ заявили, что РФ добилась незначительных успехов в борьбе с курением

Новости часа: в ВОЗ заявили, что РФ добилась незначительных успехов в борьбе с курением

"Актуальный репортаж": в столице за июль выпало более 350% от месячной нормы осадков

Новости часа: Путин поручил улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ

Москвичам рассказали, когда возобновится купальный сезон

Новости часа: ВС РФ уничтожили цех по сборке беспилотников для ВСУ в Харьковской области

Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ

Эксперт рассказал о суперлунии в ночь на 1 августа

Новости часа: уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье повышать не будут

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 1 августа

Новости часа: ВС РФ приняли меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия добилась значительных успехов в борьбе с курением за последнее десятилетие. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне.

Около 500 торговых мест по продаже бахчевых культур откроют в Подмосковье. Об этом сообщил Минсельхоз области.

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