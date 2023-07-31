Новости часа: в ВОЗ заявили, что РФ добилась незначительных успехов в борьбе с курением

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия добилась значительных успехов в борьбе с курением за последнее десятилетие. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне.

Около 500 торговых мест по продаже бахчевых культур откроют в Подмосковье. Об этом сообщил Минсельхоз области.

