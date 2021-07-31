Волонтеры движения "Лиза Алерт" рассказали, как помочь найти потерявшуюся женщину

Волонтеры движения "Лиза Алерт" рассказали, что именно в летние месяцы чаще всего пропадают люди. Только за прошлый август ответили на 4 тысячи обращений.

Отмечается, что и дети, и взрослые часто теряются прямо в городе, у всех на глазах. Сейчас в Москве ищут 83-летнюю Любовь Зуськову. Как женщина потерялась на улице, и что вообще делать, если вы вдруг встретили человека, чье лицо на плакатах с надписью "потерялся" – в эфире телеканала Москва 24.

