Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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31 мая, 07:00

Общество

"Спецпроект. Наука": обвиняемый глютен

"Спецпроект. Наука": обвиняемый глютен

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Часто на упаковках различных продуктов можно встретить надпись "Не содержит глютен". Тема безглютенового питания является одной из самых дискуссионных в медицинских кругах.

Только за 2024 год было сделано несколько научных открытий, которые доказали, что именно потребление глютена является причиной возникновения серьезных заболеваний. Зачастую человек даже не подозревает о том, что у него есть острая непереносимость этого компонента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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