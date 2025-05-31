"Спецпроект. Наука": обвиняемый глютен

Часто на упаковках различных продуктов можно встретить надпись "Не содержит глютен". Тема безглютенового питания является одной из самых дискуссионных в медицинских кругах.

Только за 2024 год было сделано несколько научных открытий, которые доказали, что именно потребление глютена является причиной возникновения серьезных заболеваний. Зачастую человек даже не подозревает о том, что у него есть острая непереносимость этого компонента.

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