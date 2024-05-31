Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 14:45

Общество

Проект по разработке художественных решений для умных устройств стартовал в Москве

Проект по разработке художественных решений для умных устройств стартовал в Москве

Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс

Более тысячи пар поженятся во Дворце бракосочетаний на ВДНХ

Глава совета директоров "Движения Первых" Гуров рассказал, как организация помогает детям

"Атмосфера": 18 градусов ожидается в Москве вечером 31 мая

Сезон летних свадеб стартовал в Москве

"Доктор 24": врач рассказала, из-за каких болезней может нарушиться обоняние

"Доктор 24": врач объяснил, что означают показатели общего анализа крови

"Мой район. Новости": синоптики спрогнозировали жару до 30 градусов в Москве

Новости часа: число пользователей портала "Малый бизнес Москвы" превысило 200 тыс

В Москве стартовал проект по разработке художественных решений для умных устройств – это совместная программа "Яндекса" и Агентства креативных индустрий. В ней смогут принять участие российские художники, которые готовы разработать нестандартные арт-решения для гаджетов. Подать заявку можно на сайте до 30 июня.

Эксперты отберут всего 30 молодых авторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика