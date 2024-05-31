Проект по разработке художественных решений для умных устройств стартовал в Москве

В Москве стартовал проект по разработке художественных решений для умных устройств – это совместная программа "Яндекса" и Агентства креативных индустрий. В ней смогут принять участие российские художники, которые готовы разработать нестандартные арт-решения для гаджетов. Подать заявку можно на сайте до 30 июня.

Эксперты отберут всего 30 молодых авторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.