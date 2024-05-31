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31 мая, 08:00

Общество

Пищевой технолог рассказала, как выбрать кетчуп

Пищевой технолог рассказала, как выбрать кетчуп

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Пищевой технолог Валерия Елочкина объяснила, чем отличаются категории кетчупов и как выбрать натуральный продукт в магазине. Она напомнила, что есть четыре категории кетчупов, они зависят от количества томатной пасты в составе.

Существуют ли признаки соуса, который хорошо раскрывает вкус мяса и других продуктов? Что должно быть в составе качественного кетчупа? Действительно ли лучше выбирать соус, который изготовлен летом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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