Пищевой технолог рассказала, как выбрать кетчуп

Пищевой технолог Валерия Елочкина объяснила, чем отличаются категории кетчупов и как выбрать натуральный продукт в магазине. Она напомнила, что есть четыре категории кетчупов, они зависят от количества томатной пасты в составе.

Существуют ли признаки соуса, который хорошо раскрывает вкус мяса и других продуктов? Что должно быть в составе качественного кетчупа? Действительно ли лучше выбирать соус, который изготовлен летом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

