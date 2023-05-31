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Новости

31 мая, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях 31 мая

Москвичам рассказали о главных новостях 31 мая

Комитет Госдумы по обороне обсудит поэтапное повышение призывного возраста в июне

Новости часа: МЧС планирует перейти к использованию автономных роботов и беспилотников

Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту сообщили о мотивах своего решения

День без табака отмечают в странах мира 31 мая

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Новости часа: порывистый ветер и дождь вернутся в Москву 31 мая

Синоптики предупредили о похолодании в столичном регионе 3 и 4 июня

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 1 июня

Будущие контрактники рассказали о желании поддержать находящихся в зоне СВО друзей

Комитет Госдумы по обороне планирует в июне обсудить законопроект о поэтапном повышении призывного возраста на срочную службу. Об этом заявил глава комитета Андрей Картаполов. Отмечается, что порог могут сделать от 21 до 30 лет. Нововведение планируется осуществить постепенно к 2026 году.

Российская авиация уничтожила последний боевой корабль Украины, заявили в Минобороны.

Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны ФРГ, Украина официально попросила крылатые ракеты Taurus с дальностью полета до 500 километров.

Первая группа детей из Шебекина прибыла в оздоровительный лагерь под Воронежем. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что порядка 300 детей вывезут из опасных районов. Шебекинский и Грайворонский округа подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины.

Автомобиль оперативных служб вылетел на тротуар на Покровке. Кадры момента аварии выложили в Сеть. Обошлось без пострадавших, виновника ДТП еще только будут устанавливать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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