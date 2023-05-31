Москвичам рассказали о главных новостях 31 мая

Комитет Госдумы по обороне планирует в июне обсудить законопроект о поэтапном повышении призывного возраста на срочную службу. Об этом заявил глава комитета Андрей Картаполов. Отмечается, что порог могут сделать от 21 до 30 лет. Нововведение планируется осуществить постепенно к 2026 году.



Российская авиация уничтожила последний боевой корабль Украины, заявили в Минобороны.

Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны ФРГ, Украина официально попросила крылатые ракеты Taurus с дальностью полета до 500 километров.



Первая группа детей из Шебекина прибыла в оздоровительный лагерь под Воронежем. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что порядка 300 детей вывезут из опасных районов. Шебекинский и Грайворонский округа подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины.

Автомобиль оперативных служб вылетел на тротуар на Покровке. Кадры момента аварии выложили в Сеть. Обошлось без пострадавших, виновника ДТП еще только будут устанавливать.

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