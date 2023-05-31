Комитет Госдумы по обороне обсудит поэтапное повышение призывного возраста в июне

Комитет Госдумы по обороне планирует в июне обсудить законопроект о поэтапном повышении призывного возраста на срочную службу. Об этом заявил глава комитета Андрей Картаполов.

На данный момент призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. Новый законопроект планирует поднять этот порог, сделав его от 21 до 30 лет. Причем авторы документа предлагают делать это постепенно: так, чтобы окончательный переход произошел в 2026 году. По мнению парламентариев, эти изменения позволят гражданам гарантированно получить образование, в том числе высшее.

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