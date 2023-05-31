Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 19:15

Общество

Комитет Госдумы по обороне обсудит поэтапное повышение призывного возраста в июне

Комитет Госдумы по обороне обсудит поэтапное повышение призывного возраста в июне

Новости часа: МЧС планирует перейти к использованию автономных роботов и беспилотников

Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту сообщили о мотивах своего решения

День без табака отмечают в странах мира 31 мая

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Новости часа: порывистый ветер и дождь вернутся в Москву 31 мая

Синоптики предупредили о похолодании в столичном регионе 3 и 4 июня

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 1 июня

Будущие контрактники рассказали о желании поддержать находящихся в зоне СВО друзей

Собянин: московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде

Комитет Госдумы по обороне планирует в июне обсудить законопроект о поэтапном повышении призывного возраста на срочную службу. Об этом заявил глава комитета Андрей Картаполов.

На данный момент призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. Новый законопроект планирует поднять этот порог, сделав его от 21 до 30 лет. Причем авторы документа предлагают делать это постепенно: так, чтобы окончательный переход произошел в 2026 году. По мнению парламентариев, эти изменения позволят гражданам гарантированно получить образование, в том числе высшее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика