Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту сообщили о мотивах своего решения

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали о мотивах своего решения отправиться в зону проведения СВО.

"Первая попытка у меня не удалась, потому что я пришел добровольцем, но объявили мобилизацию частичную. Так как я не служил, меня не взяли. Прошло полгода и вот я снова здесь, сейчас уже все положительно", – поделился один из добровольцев.

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