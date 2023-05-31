Новости часа: порывистый ветер и дождь вернутся в Москву 31 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывистый ветер и дождь вернутся в Москву 31 мая. Выпасть может более 15% месячной нормы осадков, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Минпромторг усилит регулирование электронной коммерции, если ситуация с маркетплейсами будет накаляться. Об этом сообщили в ведомстве.

До 8 баллов пообещали в час пик 31 мая на московских дорогах. Это данные ЦОДД.