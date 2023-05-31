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Общество

Новости часа: порывистый ветер и дождь вернутся в Москву 31 мая

Новости часа: порывистый ветер и дождь вернутся в Москву 31 мая

Синоптики предупредили о похолодании в столичном регионе 3 и 4 июня

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 1 июня

Будущие контрактники рассказали о желании поддержать находящихся в зоне СВО друзей

Собянин: московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде

Более 15% месячной нормы осадков выпадет 31 мая в Москве

Специалисты рассказали, как защитить жизнь и здоровье ребенка на каникулах

Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту сообщили о мотивах своего решения

Новости часа: в Кремле заявили об отсутствии на Западе осуждения атаки БПЛА на Москву

Новости часа: москвичей предупредили о сильном ветре 31 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порывистый ветер и дождь вернутся в Москву 31 мая. Выпасть может более 15% месячной нормы осадков, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

Минпромторг усилит регулирование электронной коммерции, если ситуация с маркетплейсами будет накаляться. Об этом сообщили в ведомстве.

До 8 баллов пообещали в час пик 31 мая на московских дорогах. Это данные ЦОДД.

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